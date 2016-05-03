Титул с «Лестером» – первое чемпионство Раньери в ведущих лигах

Ничья в матче 36-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» сделала «Лестер» чемпионом Англии.

Таким образом, главный тренер «лис» Клаудио Раньери впервые в своей карьере выиграл одну из ведущих европейских лиг.

Ранее 64-летний специалист работал в Италии, где возглавлял «Ювентус», «Рому» и «Интер»; в Испании, где он дважды тренировал «Валенсию» и «Атлетико»; в Англии, где его первым клубом был «Челси»; и во Франции, где под его руководством выступал «Монако».