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    Титул с «Лестером» – первое чемпионство Раньери в ведущих лигах

    Ничья в матче 36-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» сделала «Лестер» чемпионом Англии.

    Таким образом, главный тренер «лис» Клаудио Раньери впервые в своей карьере выиграл одну из ведущих европейских лиг.

    Ранее 64-летний специалист работал в Италии, где возглавлял «Ювентус», «Рому» и «Интер»; в Испании, где он дважды тренировал «Валенсию» и «Атлетико»; в Англии, где его первым клубом был «Челси»; и во Франции, где под его руководством выступал «Монако».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2016 00:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 3 мая 2016, 08:27

      Единственное место где провалился это сборная Греции,но он это учел и не допустил с Лестером)

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 3 мая 2016, 00:43

      молодец,заслужил

      0
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