Фоменко: «Надеюсь, у ребят хватит ума на то, чтобы не переносить конфликт в сборную»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал конфликт, который произошел в матче 24-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Динамо» (3:0).

Напомним, футболисты устроили массовую драку, поводом для которой послужил поступок Тараса Степаненко, показавшего болельщикам киевлян эмблему «горняков» после третьего гола.

«Какой смысл нервничать, когда задачи нужно решать. Если они будут разбираться между собой, некогда же будет делом заниматься. Они прекрасно это понимают.

Не будет ли в сборной конфликтов? Я надеюсь на это. Что у ребят хватит ума на то, чтобы это не вылезало в составе сборной. Нам придется длительное время находиться всем вместе, готовиться к матчам. Чтобы не пропало дело, придется все это убирать. А за них это никто не сделает», – сказал Фоменко.