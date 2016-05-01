«Барселона» подтвердила травму Браво

вот реальный шанс Тер Штегену, доказать что он должен получать больше игрового времени и в ближайшие годы заменить Нойера в сборной!!! Если сможешь завершить матчи сухими, то честь и хвала тебе Тер Штеген!!!
Испанская «Барселона» подтвердила, что голкипер команды Клаудио Браво получил травму икроножной мышцы, которая не позволит ему принять участие в ближайших матчах. Во встрече с «Бетисом» голкипер защищал ворота каталонского клуба до 88-й минуты, когда на его место вышел Марк-Андре Тер Штеген.
Таким образом, Браво скорее всего пропустит матчи с «Эспаньолом», «Гранадой» и «Севильей».