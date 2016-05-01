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    «Барселона» подтвердила травму Браво

    Испанская «Барселона» подтвердила, что голкипер команды Клаудио Браво получил травму икроножной мышцы, которая не позволит ему принять участие в ближайших матчах. Во встрече с «Бетисом» голкипер защищал ворота каталонского клуба до 88-й минуты, когда на его место вышел Марк-Андре Тер Штеген.

    Таким образом, Браво скорее всего пропустит матчи с «Эспаньолом», «Гранадой» и «Севильей».

    Источник: ФК «Барселона»

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    01.05.2016 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 мая 2016, 06:04

      вот реальный шанс Тер Штегену, доказать что он должен получать больше игрового времени и в ближайшие годы заменить Нойера в сборной!!! Если сможешь завершить матчи сухими, то честь и хвала тебе Тер Штеген!!!

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