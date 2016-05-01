«Барселона» подтвердила травму Браво

Испанская «Барселона» подтвердила, что голкипер команды Клаудио Браво получил травму икроножной мышцы, которая не позволит ему принять участие в ближайших матчах. Во встрече с «Бетисом» голкипер защищал ворота каталонского клуба до 88-й минуты, когда на его место вышел Марк-Андре Тер Штеген.

Таким образом, Браво скорее всего пропустит матчи с «Эспаньолом», «Гранадой» и «Севильей».