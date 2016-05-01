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    Раньери: «Не буду смотреть матч «Тоттенхэма» и «Челси», я хочу навестить свою маму»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери не планирует смотреть матч «Челси»«Тоттенхэм», по итогам которого его команда может стать чемпионом Англии.

    «Я буду последним человеком, который узнает результат встречи «Тоттенхэма» и «Челси». Хочу навестить свою маму, ей 96 лет, и я с радостью бы с ней пообедал. Я давно планировал сделать это именно в этот день.

    Я стараюсь исходить из того, что «Тоттенхэм» выиграет все три матча. Что касается мотивации «Челси», я уже был их тренером, и тогда для нас самая принципиальная встреча была именно со «шпорами», — заключил Раньери.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.05.2016 23:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 2 мая 2016, 09:55

      Надеюсь, Челси поможет Лестеру стать чемпионом Англии сегодня

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