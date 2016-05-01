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    Хиддинк: «Лестер» и не думает «сдуваться». Это очень важное качество»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением о выступлении «Лестера» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент «лисы» занимают в турнирной таблице АПЛ первое место.

    «Они достойны уважения за то, что сделали, особенно в ситуации, когда оказывается такое давление со всех сторон. Иногда под давлением команды «сдуваются», но они и не думали сдуваться. Это очень важное качество. Они отважно справлялись с прессингом, в том числе психологическим, и играли замечательно.

    Конечно, последует реакция со стороны топ-клубов, но учитывая, какие средства сейчас получают клубы, они могут стать еще более конкурентоспособными на следующий сезон», – сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    01.05.2016 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 2 мая 2016, 04:28

      Надеюсь на след сезон тоже будут такими же класными как в этом

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