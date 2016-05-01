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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» разошлись миром

    В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» сыграли вничью. Команды обменялись забитыми мячами в первые 20 минут встречи, больше голов публика, собравшаяся на «Олд Траффорд» не увидела.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур

    Манчестер Юнайтед – Лестер Сити – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Марсьяль, 8; 1:1 – Морган, 17.

    Удаление: Дринкуотер, 86 (Лестер Сити).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 17:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      lexazub 1 мая 2016, 19:03

      Думаю завтра Лестер сможет праздновать чемпионство, Тоттенхем уже сдался в борьбе за золото АПЛ. Чесли завтра однозначно не даст шпорам взять три очка. Буки дают на П1 2,65 а на П2 2,50 мне кажется тоже в ничейку скатают. Кстати кому интересно вот эта контора https://goo.gl/hNTEqQ даёт 5 долларов на ставки за регистрацию.

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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 1 мая 2016, 18:36

      Раньери, не тот тренер, который будет сливать оставшиеся игры!!!!завтра челси выйграет ибо встали на пусть истиный),а лестер унизит и эвертон и челси)

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      Рейтинг: +69

      tembot07 1 мая 2016, 18:06

      Вперед Челси!!

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 1 мая 2016, 18:01

      терь если челси выиграет у тотенхема, то лестер чемпион

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      Рейтинг: +50

      roskaz > spartak_88 1 мая 2016, 18:07

      Действующие чемпионы могут короновать новых чемпионов.

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      Рейтинг: +128

      shmag > roskaz 1 мая 2016, 20:27

      действительно...как символично получается)

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