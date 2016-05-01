АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» разошлись миром

Думаю завтра Лестер сможет праздновать чемпионство, Тоттенхем уже сдался в борьбе за золото АПЛ. Чесли завтра однозначно не даст шпорам взять три очка. Буки дают на П1 2,65 а на П2 2,50 мне кажется тоже в ничейку скатают. Кстати кому интересно вот эта контора https://goo.gl/hNTEqQ даёт 5 долларов на ставки за регистрацию.
В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» сыграли вничью. Команды обменялись забитыми мячами в первые 20 минут встречи, больше голов публика, собравшаяся на «Олд Траффорд» не увидела.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур
Манчестер Юнайтед – Лестер Сити – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Марсьяль, 8; 1:1 – Морган, 17.
Удаление: Дринкуотер, 86 (Лестер Сити).