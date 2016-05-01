АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» разошлись миром

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» сыграли вничью. Команды обменялись забитыми мячами в первые 20 минут встречи, больше голов публика, собравшаяся на «Олд Траффорд» не увидела.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур

Манчестер Юнайтед – Лестер Сити – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Марсьяль, 8; 1:1 – Морган, 17.

Удаление: Дринкуотер, 86 (Лестер Сити).

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