Цубер в столкновении с партнером по команде получил перелом черепа

Экс-хавбек ЦСКА Стивен Цубер, защищающий ныне цвета «Хоффенхайма», получил перелом черепа во время тренировки, информирует 20min.ch. Игрок столкнулся головами с партнером по команде Фабианом Шером, получившего, в свою очередь, сотрясение мозга. После произошедшего Цубера доставили в больницу, где и ему и был поставлен диагноз. Агент футболиста Милош Маленович сообщил, что полузащитник в данный момент чувствует себя отлично и может покинуть больницу уже в субботу.

В нынешнем чемпионате Германии Цубер принял участие в 12-ти поединках, отметившись двумя забитыми мячами.