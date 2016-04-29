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    Торрес мечтает привести «Атлетико» к победе в Лиге чемпионов

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес оценил шансы мадридской команды выйти победителем противостояния с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первой встрече «матрасники» выиграли у своего соперника со счетом 1:0.

    «Победа в Лиге чемпионов – единственное и самое важное, чего мне осталось добиться в составе родного клуба. Победа в столь престижном турнире не похожа на другие.

    Наши шансы с «Баварией» по-прежнему остаются такими же, какими они были до начала первого матча. Противник до сих пор является фаворитом, но мы готовы дать ему бой», – сказал Торрес.

    Источник: Football Espana

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    29.04.2016 18:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 19:41

      Мечты,мечты, как сладок ваш мираж...

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