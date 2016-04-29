Апрельский сезон Конкурса прогнозов завершится 4 мая

Очередной насыщенный сезон Конкурса прогнозов подходит к концу. Осталось несколько дней, чтобы вступить в борьбу за призовые места или достичь нового дивизиона! Напоминаем, апрельский сезон КП завершится в ночь на 4 мая.

Пока в призовую пятерку попадают: Mamarchello, Lexa_Lexa, тигрик, Rembo1983 и VVK13

Отрыв лидера от второго составляет более 55 тысяч очков рейтинга. Но впереди еще десятки матчей, на которые можно сделать ставки. А нынешней сезон показал, что случиться может что угодно. И стоит сыграть ставке с неожиданным коэффициентом, как расклад сил полностью изменится!

Победители получат призы от «Бомбардира»:

1 место – наушники iSport Freedom от Monster; интервью на «Бомбардире».

2 место – наушники Monster iSport Strive.

3 место – футбольный мяч.

4 место – набор болельщика сборной России.

5 место – набор болельщика сборной России.

Сделать свою ставку можно здесь