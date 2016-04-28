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    Коноплянка в стартовом составе «Севильи» на матч с «Шахтером»

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и «Севильей».

    «Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос, Коваленко, Тайсон, Феррейра.
    Запасные: Каниболоцкий, Шевчук, Кобин, Ордец, Веллингтон Нем, Бернард, Эдуардо.

    «Севилья»: Сорья, Рами, Крыховяк, Даниэл Карришу, Гамейро, Н'Зонзи, Эскудеро, Банега, Витоло, Коноплянка, Мариано.
    Запасные: Рико, Колоджейчак, Крон-Дели, Иборра, Кристофоро, Коке, Льоренте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 21:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      denis_klevtsoff 28 апреля 2016, 22:05

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