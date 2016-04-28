Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Боруссия» подтвердила, что Хуммельс хочет перейти в «Баварию»

    Дортмундская «Боруссия» официально объявила о том, что защитник Матс Хуммельс желает перейти в «Баварию». Напомним, ранее немецкий футболист заявил руководству клуба, что намерен сменить команду в летнее межсезонье.

    Сообщается, что боссы черно-желтых не собираются насильно удерживать игрока и готовы отпустить его в стан принципиального соперника, если получат от мюнхенцев достойное предложение о трансфере.

    Соглашение Хуммельса с «Боруссией» рассчитано до июня 2017 года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провел 27 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2016 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 29 апреля 2016, 09:24

      Все.. упустили..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 28 апреля 2016, 20:50

      еще одна ***** надеюсь никчемный денежный немецкий мешок вылетит от атлетов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 28 апреля 2016, 19:12

      А зачем? Что есть такого в Баварии чего нет в Боруссии?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 28 апреля 2016, 19:10

      Не могу вспомнить, какое слово кричит медведь из кустов... Кто-нибудь напомнит?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11