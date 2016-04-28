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    Черышев готов сыграть против «Вильярреала»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может принять участие в поединке 36-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Напомним, что 25-летний россиянин пропустил больше месяца из-за травмы.

    «Мы рассчитываем, что Денис к выходным начнет тренироваться без ограничений. Таким образом, он может выйти на поле уже в ближайшем туре в матче с «Вильярреалом», – сообщает пресс-служба испанского клуба.

    Матч между «Валенсией» и «Вильярреалом» состоится 1 мая и начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    28.04.2016 16:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 29 апреля 2016, 08:59

      вначале наверно

      0
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 28 апреля 2016, 22:21

      На концовочку выпустят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      RBW_ 28 апреля 2016, 21:24

      ???

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 28 апреля 2016, 18:55

      Испания не РПФЛ там подлечился в бой.

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