Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА предварительно дисквалифицировал Сахо на 30 дней

    УЕФА вынес наказание защитнику «Ливерпуля» Мамаду Сахо за употребление допинга. Союз европейских ассоциаций дисквалифицировал игрока на 30 дней, но не закончил расследование дела. Окончательный вердикт будет объявлен позднее.

    Напомним, что в крови футболиста был обнаружен препарат, сжигающий жир. 26-летний француз отказался от вскрытия допинг-пробы Б и признал свою вину.

    Ранее в схожую ситуацию попадал еще один защитник «Ливерпуля» – Коло Туре. Он принимал тот же самый препарат и был отстранен от футбола на полгода.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2016 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 29 апреля 2016, 01:21

      жрет как свинья, вот и допинг употребляет... Зп урезать в 5 раз!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 апреля 2016, 16:46

      Сжигающий жир? Это сумо?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11