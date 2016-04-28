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    Милевский имеет предложения из Португалии, Греции и Германии

    Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы форварда «Конкордии» Артема Милевского, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны многих европейских клубов.

    – Не скрою – уже есть конкретные варианты. Речь идет о клубах из первой Бундеслиги, а также румынских и греческих клубах. На данный момент мы изучаем предложения. Определяться будем уже в мае месяце – только тогда можно будет с большей долей вероятности сказать, в какой команде Артем продолжит карьеру.

    – «Конкордия» при этом рассматривается?

    – И такой вариант возможен – в клубе его очень хотят видеть и в следующем сезоне. Однако мы изначально говорили – что игрок и клуб помогут друг другу на каком-то этапе. Сейчас, когда Милевский много забивает и демонстрирует отличную форму, предложений очень много, и это различные варианты по географии, но при этом речь идет о клубах высокого уровня. Поэтому относительно «Конкордии» скажу так: впереди у Артема еще семь игр, и он должен их сыграть по высшему классу – много забивать, отдавать много результативных передач. Слава Богу, что он нашел свою команду и показывает отличные результаты.

    – Раньше из реальных для Милевского назывались варианты в Португалии и Греции, сегодня говорим еще и о Германии. Какие критерии отбора этих вариантов?

    – Главные – уровень возможностей и амбиций клуба. Это должен быть клуб, игроков которого вызывают в национальные сборные.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    28.04.2016 15:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 28 апреля 2016, 18:12

      Милефский-это хто???

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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 апреля 2016, 16:21

      Врет . цену себе набивает

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