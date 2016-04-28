Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» имеет первоочередное право выкупа Сауля

    Полузащитник «Атлетико» Сауль может в ближайшее время пополнить ряды «Барселоны». Каталонский клуб имеет первоочередное право выкупа 21-летнего футболиста молодежной сборной Испании. Произошло это из-за трансфера форварда Давида Вильи в 2013 году.

    Действующий контракт Сауля с «Атлетико» рассчитан до середины 2020 года. В нем предусмотрена опция выкупа, которая составляет 60 миллионов евро. Известно, что на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    В текущем сезоне Сауль провел в чемпионате Испании 29 игр, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2016 10:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11