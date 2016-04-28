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    Роналду пройдет лечение стволовыми клетками

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду продолжает восстанавливаться после надрыва мышцы бедра. Травма не позволил ему сыграть в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

    В ближайшие дни для ускорения процесса реабилитации звезда «Реала» пройдет лечение стволовыми клетками, сообщает радиостанция Cadena Cope. Португалец точно пропустит воскресный матч чемпионата Испании с «Реал Сосьедад», но имеет шанс сыграть в ответной встрече с «Сити», который состоится в среду, 4 мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 10:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11

      jertuid 29 октября 2021, 12:12

      А наш футбольный доктор хочет внедрить лечение на доске с гвоздями, а что это вообще такое?

      0
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      Рейтинг: +10

      dynuvup > jertuid 29 октября 2021, 12:17

      Ну слышал о таком методе лечения разных болезней и даже улучшает состояние здорового человека. А если вы не знаете вообще, что это такое, то рекомендую обязательно прочитать тут про стояние на гвоздях https://gvozdestoyanie.com/ . Думаю, после прочтения вы поймете все об этом методе.

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 29 апреля 2016, 14:39

      Многие ждут его на поле.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 28 апреля 2016, 18:05

      Ребята, попрошу шутки в сторону-это очень, даже очень черевато этими п*илять клет ками.Лучше лечить звезду традиционными методами,нежели из-за бабла пройти ускоренным,не традиционным способом.Не люблю Кристинку,но желаю,чтобы СВОИХ фанов он радовал хотя бы еще 3-4 года.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 28 апреля 2016, 13:45

      Стволовые клетки от Месси пересадите ему)))

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      Рейтинг: +345

      Totti11 > ManUtd-Volgograd 28 апреля 2016, 14:41

      лучше от Погребняка!!!

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      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 28 апреля 2016, 12:42

      Понятно)

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      Рейтинг: +377

      bringing 28 апреля 2016, 12:26

      Современно

      0
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 28 апреля 2016, 12:21

      А не проще новую ногу пришить?

      0
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      Рейтинг: +13

      Блябранспоинт 28 апреля 2016, 11:39

      Уж не марроканские ли стволовые клетки его лечить будут?

      5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Блябранспоинт 28 апреля 2016, 12:10

      XDDDD

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      Рейтинг: +10

      ЦСКА 2015—2016 28 апреля 2016, 11:20

      Здоровье бомбардировщику

      1
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 28 апреля 2016, 10:57

      плохо. без него даже сити не забили

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