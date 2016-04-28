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    Вальбуэна разбил телефон болельщика из-за слов о Бензема

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна не сдержал эмоций, услышав от болельщика слова о Кариме Бензема.

    Сообщается, что инцидент произошел в аэропорту Тулузы, куда «Лион» прилетел на матч с местной командой.

    Один из встречавших команду болельщиков, фотографируя игроков, сказал своему сыну: «Смотри, вот из-за него Карима Бензема не будет на Евро». Услышав это, Вальбуэна, по информации источника, выхватил у болельщика телефон и разбил его ударом об землю.

    «Конечно, мне не стоило этого говорить, но и Вальбуэна потерял контроль над собой. Ему не следовало так себя вести, он же публичный человек. Он был похож на питбуля и хотел меня ударить, а ведь я слабее и меньше него.

    Я шокирован этим случаем и не могу спать. Мой врач увеличил мою дозу антидепрессантов», – прокомментировал ситуацию пострадавший фанат.

    Напомним, Бензема оказался замешан в деле о шантаже Вальбуэна и по этой причине был отстранен от игр за сборную.

    Источник: Francefootball

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    28.04.2016 01:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +837

      eleng 28 апреля 2016, 19:35

      Ладно слабее, а вот то что меньше! Что ж там за уродец такой?! Видимо, заранее готовился: с ребёнком пришёл и телефон старый взял.

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 28 апреля 2016, 11:57

      сомневаюсь, что ктото может быть еще меньше (рост)...чем Вальбуэна...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 28 апреля 2016, 11:43

      Сейчас будут на денежку "питбуля" разводить...Стрес, антидеприсанты)))

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 апреля 2016, 10:57

      Нервный паря)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 28 апреля 2016, 09:34

      А если бы разбил еб....ло ему, то тоже бы не поехал на ЕВРО)))

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 28 апреля 2016, 09:13

      Да это мамка сыну говорила, не может быть, чтоб мужчина такое ляпнул..
      "Я меньше и слабее... мне увеличили дозу антидепрессантов"...
      Тьфу. Французы.

      1
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 28 апреля 2016, 08:33

      похож на питбуля)

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 апреля 2016, 08:30

      Посадить обоих под домашний орест

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 28 апреля 2016, 07:15

      еврогеи)

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