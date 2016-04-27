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    Клопп: «Свою тренерскую философию я назвал футболом в стиле хэви-метал»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем стиле работы.

    «Я хочу, чтобы моя команда побеждала – вот и все. Я хочу, чтобы от нашей игры можно было получить удовольствие, потому что единственный смысл футбола – это развлечение толпы. Если люди пару раз придут на матч и скажут, что было скучно, то потом они задумаются, стоит ли приходить снова.

    Мы – команда, которая владеет мячом, но этого никто не осознает, потому что мой имидж – это прессинг и контрпрессинг. Когда я был моложе, я назвал это футболом в стиле хэви-метал. Не знаю, почему именно это выражение пришло мне на ум. Но мне нравится зрелище», – сказал Клопп.

    Источник: УЕФА

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    27.04.2016 20:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 апреля 2016, 20:57

      Long live rock and roll.

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