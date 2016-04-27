Швейная фабрика «Славянка» предлагает свои услуги Зидану

Вначале для россиян научитесь шить, все ходят в импортных штанах, да и сам директор наверняка не носит брюки своей фабрики.
Коммерческий директор псковской швейной фабрики «Славянка» Юрий Косенков заявил, что предприятие готово сшить для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана прочные брюки. Напомним, этот предмет гардероба Зидана порвался в двух подряд матчах Лиги чемпионов.
«Мы, конечно, могли бы такому человеку пошить изделие, которое бы не рвалось. Шить надо вручную, много мерок снимать непосредственно с человека, чтобы костюм хорошо сел. Передать по почте не получится, брюки могут разойтись еще быстрее», – приводит слова Косенкова Life.ru.
Также директор «Славянки» отметил, что фабрика готова сделать эту работу для Зидана со скидкой или даже бесплатно.