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    Ракицкий: «Шахтеру» тяжело без Донецка, без «Донбасс-Арены»

    Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий подчеркнул, что полностью восстановился от травмы и теперь готов принять участие в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей».

    «Травма меня больше не беспокоит. Я полностью готов к завтрашней игре. Мы вышли в полуфинал Лиги Европы и хотим сыграть в финале. Не смотрим на прошлую встречу с «Севильей», мы пишем нашу историю.

    Нам тяжело без Донецка, без «Донбасс-Арены», но наша задача – выйти на поле и показать свой высокий уровень», – отметил Ракицкий.

    Источник: Twitter

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    27.04.2016 17:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 28 апреля 2016, 08:44

      Никитос,
      я согласен.хотите играть дома, так вперед. Подарите радость новороссии.

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