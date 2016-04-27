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    Алиша Киз споет перед финалом Лиги чемпионов

    Популярная американская певица Алиша Киз выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

    Напомним, что за выход в финал самого престижного европейского турнира борются «Манчестер Сити», «Реал», «Атлетико» и «Бавария».

    «Мне не терпится представить свои новые музыкальные произведения на финале Лиги чемпионов, внимание к которому приковано во всем мире. Это мощное событие, которое останется в истории. Оно отражает дух наших общих ценностей, которые мы разделяем вне зависимости от того кто мы и где мы живем. Для меня большая честь стать частью столь любимого всеми события», – сказала Киз.

    Источник: УЕФА

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    27.04.2016 15:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 27 апреля 2016, 21:41

      Кто это ?

      1
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      Рейтинг: +11

      ARCIBALT 27 апреля 2016, 17:07

      Комментарий удален.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 27 апреля 2016, 16:54

      Была б финале Барселона, мы б Шакиру бы попросили спеть...

      0
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