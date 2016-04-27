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    Зидан: «Посмотрим, смогут ли Роналду и Бензема сыграть в ответном матче»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

    «Сегодня команда показала сильный характер. Матч был сложным, я доволен игрой в защите, но разочарован тем, что мы не забили. Есть еще вторая встреча, и мы знаем, на что способны на «Бернабеу».

    Я не согласен с Пеллегрини: мы не ехали сюда, чтобы сыграть вничью. «Реалу» всегда нужна победа. Во втором тайме мы оказывали давление, больше контролировали мяч и упустили голевой момент.

    Криштиану почувствовал дискомфорт после вчерашней тренировки, и мы не хотели рисковать. Бензема также не очень хорошо себя чувствовал в первом тайме. Посмотрим, смогут ли они сыграть во втором матче», – сказал Зидан.

    Источник: Twitter

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    27.04.2016 00:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 апреля 2016, 09:18

      если не смогут то и штаны фартовые не помогут

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