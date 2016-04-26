Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чех: «Есть много способов припугнуть игроков соперника»

    Вратарь «Арсенала» Петр Чех рассказал о том, как он воздействует на игроков соперника.

    «Есть много способов припугнуть футболистов во время игры. Один из них – быть агрессивным.

    Никому не нравится не иметь времени на принятие решения, и нужно постоянно давить на них. Любой футболист, у которого есть время и который имеет возможность спокойно контролировать мяч, очевидно, будет играть лучше.

    Если не давать им времени и оказывать давление, то им становится сложнее. Я стараюсь не позволять игрокам чувствовать себя комфортно при встрече со мной», – сказал Чех.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.04.2016 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11