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    Пятов: «Пускай считают «Севилью» фаворитом! Мы хотим выйти в финал»

    Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о своих ожиданиях от первой игры 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи».

    – Андрей, команда сконцентрировалась на подготовке к матчу с «Севильей». На него будут брошены все силы?

    – Это касается каждого поединка, с кем бы мы ни играли. А тут тем более – полуфинал! Хотим выйти в финал.

    – Букмекеры и специалисты считают фаворитом «Севилью». Вы с этим согласны?

    – Нам-то лучше. Пускай считают! Наше дело – выходить и играть.

    – Чем опасна «Севилья»?

    – Мы только вчера начали разбирать их игру, сегодня продолжим.

    – Но одного футболиста вы знаете точно.

    – Конечно, все-таки мы из одного города! (Смеется)

    – Как считаешь, с Евгением Коноплянкой будет встреча противников или все-таки партнеров по сборной?

    – Как говорится, на поле друзей нет. У «Севильи» свои задачи, а у нас – свои. Мы выйдем на матч, будут спортивная борьба и злость, так что все покажет поле. А за его пределами мы, конечно, обнимемся и пообщаемся.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    26.04.2016 14:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 апреля 2016, 17:52

      амкар тоже хотел бы выйти в финал ЛЕ......

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 апреля 2016, 18:23

      андруша будем реалистами...

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