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    «Матч ТВ»: «Мы приложили все усилия для того, чтобы Стогниенко остался на канале, но он принял решение уйти»

    «Матч ТВ» опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором подтвердил решение известного телекомментатора Владимира Стогниенко покинуть телеканал. Отмечается, что причины ухода сотрудника невозможно объяснить широкой аудитории.

    «Мы приложили все усилия для того, чтобы Владимир остался с нами. Его занятость на протяжении шести месяцев существования канала, как комментатора и как ведущего двух программ, подтверждала то, что мы сработались.

    К сожалению, Владимир принял это решение по собственным соображениям, которые невозможно объяснить широкой аудитории. Мы бы не хотели давать повод для сплетен и домыслов. Для нас спорт на любом другом канале – часть большого дела, которое делает «Матч ТВ», – говорится в сообщении.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.04.2016 14:31
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 26 апреля 2016, 21:46

      Надеюсь Евро будет комментировать на Первом...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 апреля 2016, 21:29

      блин блин блин. КАк так-то? один из лучших комментаторов ушел. Что-то там на Матче не в порядке. Жаль, очень жаль. Без него каналу будет чего-то нехватать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 26 апреля 2016, 20:42

      Один из лучших комментаторов покидает канал и никаких объяснений. Не все в порядке в доме "Матч-ТВ".

      2
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 26 апреля 2016, 20:39

      Жаль, что Главнюки, что назначили тину главной, не заинтересованы к интересу публики...не могу понять как? Зачем? И почему тина?

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 26 апреля 2016, 20:06

      Жаль, что уходит. Действительно самый лучший комментатор. Интересно, где он теперь будет. Ведь алернатив особо нет. А Володя очень любит Серию А. А она, как известно, на на футболах Матч....Недавно наткнулся на Евроспорт 2 МЛС на Уткина. Мож и он туда же...

      2
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      Рейтинг: +402

      Tri 26 апреля 2016, 19:09

      Видимо с Канделаки далеко не все могут сработаться, а комментатор он хороший, работу себе найдет.

      3
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      Рейтинг: +5

      samara94 26 апреля 2016, 19:04

      Жаль...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 26 апреля 2016, 18:37

      Видимо из-за той договоренности, которая у него была. Надавили на Матче, вот он и ушел. Мужик!

      0
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      Рейтинг: +87

      M@k@R_NVRS 26 апреля 2016, 18:26

      самый лучший комментатор... слов нет... очень жаль... с его комментариями смотреть футбол - одно удовольствие...

      2
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      Рейтинг: +28

      dzudzack 26 апреля 2016, 18:07

      Из за евро во франции чтоли?

      0
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