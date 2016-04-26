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    Бендтнер получит почти полтора миллиона евро в качестве компенсации

    Нападающий Никлас Бендтнер, который вчера досрочно разорвал свой контракт с «Вольфсбуром» по согласию сторон, получит компенсацию от клуба в размере 1,4 миллиона евро. Зарплата датчанина в немецком клубе составляла 3 миллиона евро в год.

    «Когда мы подписывали контракт с Никласом, обе стороны взяли на себя определенные обязательства. После почти двух лет работы мы пришли к выводу, что они не выполняются ни для него, ни для нас. Поэтому продолжение сотрудничества не имело смысла», – рассказал спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс о причинах разрыва контракта.

    Напомним, что соглашение было рассчитано до середины 2017 года.

    Источник: Bild

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    26.04.2016 10:46
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