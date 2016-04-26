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    Барези: «Современный футбол загрязнили деньги»

    Бывший капитан «Милана» и сборной Италии Франко Барези считает, что в современном футболе есть много нежелательных явлений. В частности, все меньше футболистов, преданных одному клубу.

    «Современный футбол загрязнили деньги, но не только они. Это касается и окружения футболистов. Слава, социальные сети, агенты. Есть слишком много интересов вокруг футбола, и сложно найти баланс.

    Я считаю, что современным футболистам следовало больше думать о своих истоках и болельщиках, даже если они среди лучших. Как раз Тотти является исключением, каким в свое время был Мальдини. В футболе, как в жизни, не хватает скромности», – рассказал Барези в интервью ABC.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.04.2016 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 27 апреля 2016, 23:43

      Великий капитан Милана полностью прав.

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