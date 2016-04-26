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    «Реал» отправился в Манчестер за победой

    Во вторник матчем «Манчестер Сити» и «Реала» стартует полуфинальная стадия Лиги чемпионов. У «горожан» меньше шансов в этом противостоянии. У команды нет опыта игры на этом уровне, а ее обороне, даже усиленной вернувшимся после травмы капитаном Венсаном Компани, придется непросто с «Реалом», забившим 18 голов в последних пяти матчах. Но у «Сити» есть своя суперзвезда, готовая встретиться лицом к лицу с Криштиану Роналду, Гаретом Бэйлом и прочими «галактикос». Серхио Агуэро отличился в четырех из пяти последних поединков.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.04.2016 20:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +34

      reg57 26 апреля 2016, 22:09

      посмотрим за победой ли))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 26 апреля 2016, 21:59

      Вперёд, Англия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 26 апреля 2016, 21:04

      как так а рональдо я поставил на него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 26 апреля 2016, 20:48

      Ман.Сити 2:1 Реал,такие предположения,но не уверен,игра явно не для ставок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 26 апреля 2016, 11:08

      Hala Madrid !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      15426378s 26 апреля 2016, 10:53

      трудновато предсказать счет, но попробую, победа за Реалом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 26 апреля 2016, 10:14

      Удачи Сити

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      Vano1992 26 апреля 2016, 09:05

      Real Win

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 26 апреля 2016, 09:05

      ИГРА БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЙ!!!!!

      4
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