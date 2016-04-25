Зидан: «Думаю, Роналду и Бензема сыграют с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы хотим, чтобы Роналду и Бензема сыграли. Думаю, они будут готовы, но в этом нужно еще убедиться. Думаю, они сыграют.

Команды имеют равные шансы на успех. Наш план состоит в том, чтобы выйти на поле, попытаться забить и победить – мы всегда настраиваемся на это. Мы сделаем все возможное. «Сити» будет давить на нас и создавать нам проблемы – мы к этому готовы. Это отличная команда, которая может доставить неприятностей, если дать им пространство. Их футболисты поникают в пространство между линиями и создают трудности сопернику.

Мы попробуем остановить Де Брюйне. Мы знаем, что это топ-игрок, который находится в хорошей форме. В «Сити» он показал, насколько он хорош в паре с Агуэро. Посмотрим, что будет завтра – мы попробуем сыграть против него настолько хорошо, насколько мы можем», – сказал Зидан.

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.