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    Бернат: «Атлетико» – агрессивная команда, которой судьи слишком много позволяют»

    Защитник «Баварии» Хуан Бернат поделился своим мнением об игре «Атлетико» в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов.

    «Мы знаем, как играет «Атлетико» – это агрессивная команда, которой судьи слишком много позволяют. Мы знаем, что некоторые их игроки постараются вывести нас из себя во время матча.

    Никто не ожидал, что они выбьют «Барселону». Нам предстоит решить сложную задачу, но мы хотим быть в Милане. Это наша цель, и мы сделаем все, чтобы попасть туда», – сказал Бернат.

    Матч «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Espana

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    25.04.2016 19:07
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