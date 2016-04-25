Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мата: «Я бы с радостью пошел на сокращение зарплаты»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о своем отношении к современному футболу.

    «Футбол на таком уровне очень хорошо оплачивается. Получается, что мы живем в пузыре и зарабатываем при этом невероятные деньги, недостижимые суммы, при всем уважении к остальному миру. Лично я зарабатываю нормальные деньги. Но если сравнить с Испанией и остальным миром, то можно прийти к выводу, что я получаю неприличные деньги по сравнению с 99,9% населения.

    Я живу в мыльном пузыре. Мой друг живет в реальной жизни. Он вынужден искать работу, получать пособие по безработице, переезжать, пока он ищет ее. Это нормальная жизнь. Но моя жизнь как футболиста – ненормальная.

    Мне не нравится то, что футбол превратился в бизнес. Я бы с радостью пошел на сокращение зарплаты, если бы бизнес так не влиял на футбол», – заявил испанец.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2016 09:37
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 25 апреля 2016, 17:10

      Друг Криштиану Роналду живёт в большом особняке и не работает. А твой получает пособие по безработице... И не стыдно такое писать...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 25 апреля 2016, 12:47

      Может ему номер своего счета скинуть,что тогда скажет?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      dak180990 25 апреля 2016, 11:52

      Молодец! Красивые слова

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 апреля 2016, 10:36

      Как в нхл надо вводить потолок зарплат

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > Asbjorn 25 апреля 2016, 12:41

      Правильно сказал,я давно про это думаю,почему так не сделать?Это повысит зрелищность,потому что например Месси,или Роналду за те же деньги будут играть да хоть в Лестере например.И будет в каждой лиге не 2-3 команды сильных,а 16 из 18ти.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > sv1969 25 апреля 2016, 17:48

      Полностью согласен!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Ruludo 25 апреля 2016, 09:58

      Красиво сказал, если правда так думает - респект...

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11