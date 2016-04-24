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    Раньери: «У меня в команде есть 24 Цезаря, и в этом наша сила»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери не теряет оптимизма перед матчем со «Суонси», в котором не сможет сыграть главный бомбардир клуба Джейми Варди.

    «Марез великолепен. Рияд как лампочка, когда он включается, вау, «Лестер» сразу преображается и меняет свой цвет. Так оно и происходит.

    Без нашего бомбардира Варди играть будет непросто. Но я думаю, что у меня в команде есть 24 звезды. 24 Цезаря — в этом наша сила. И пусть одного Цезаря в этот раз не будет, но у нас есть еще 23.

    Мы всегда полностью отдаем все силы на поле, но в этот раз я уверен, что мы сделаем даже чуточку больше, чтобы выиграть матч», — заключил Раньери.

    Источник: Independent.co.uk

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    24.04.2016 09:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +183

      бочаров 24 апреля 2016, 13:16

      Лестер давай паровозом по оставшимся комам,и ты чемпион!!!!

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      Рейтинг: +571

      levon_man 24 апреля 2016, 12:19

      Удачи, Лестер

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      Рейтинг: +407

      18JG 24 апреля 2016, 10:27

      Цезарь в свое время плохо закончил, к сожалению.

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