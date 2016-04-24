Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энрике: «Вряд ли кто-то из лидеров Примеры потеряет очки в оставшихся турах»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился размышлениями о чемпионской гонке после матча 35-го тура Примеры против «Спортинга» (6:0).

    «Я не обращаю внимания на результаты «Атлетико» и «Реала», потому что считаю, что вряд ли кто-то из лидеров потеряет очки в трех оставшихся матчах.Три победы в трех турах принесут на титул – это все, что я знаю.

    Я с оптимизмом смотрю в будущее, поскольку мы сумели преодолеть полосу неудач. Идеальных команд и совершенных футболистов не бывает. Главное, что спад остался позади», – сказал Энрике.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2016 01:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 апреля 2016, 11:50

      Барс всех метала... рубин сунула... и барс и реал могут потерять очки

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11