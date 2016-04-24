Энрике: «Вряд ли кто-то из лидеров Примеры потеряет очки в оставшихся турах»

Барс всех метала... рубин сунула... и барс и реал могут потерять очки
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился размышлениями о чемпионской гонке после матча 35-го тура Примеры против «Спортинга» (6:0).
«Я не обращаю внимания на результаты «Атлетико» и «Реала», потому что считаю, что вряд ли кто-то из лидеров потеряет очки в трех оставшихся матчах.Три победы в трех турах принесут на титул – это все, что я знаю.
Я с оптимизмом смотрю в будущее, поскольку мы сумели преодолеть полосу неудач. Идеальных команд и совершенных футболистов не бывает. Главное, что спад остался позади», – сказал Энрике.