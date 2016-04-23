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    Примера. «Барселона» разгромила «Спортинг», трижды забив с пенальти, и вернула себе лидерство

    В матче 35-го тура Примеры «Барселона» отправила шесть безответных мячей в ворота «Спортинга». Четыре из них забил Луис Суарес, еще по разу отличились Лионель Месси и Неймар. При этом три точных удара были нанесены с пенальти.

    Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

    Барселона – Спортинг – 6:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Месси, 12; 2:0 – Суарес, 64; 3:0 – Суарес (с пенальти), 74; 4:0 – Суарес (с пенальти), 77; 5:0 – Неймар, (с пенальти), 86; 6:0 – Суарес, 88.

    Удаление: Враньеш, 84.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 23:22
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 24 апреля 2016, 12:07

      команда пенальти. еще школоботы про КриРо что то тявкают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 24 апреля 2016, 09:36

      Из 6 голов забитых Барсой:
      1-ый - снарушением на вратаре,
      2-ой - из оффсайда,
      3-ий - левый пенальти,
      4-ый - ок,
      5-ый - левый пенальти +левое удаление,
      6-ой ок.
      Ну как то не так все это...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 24 апреля 2016, 08:53

      Суарес с цепи сорвался

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 24 апреля 2016, 08:27

      Суарес раззабивался)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 апреля 2016, 08:03

      Да

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Aza23becks 24 апреля 2016, 04:27

      И два пенальти в ворота Спортинга судья придумал

      2
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Aza23becks 24 апреля 2016, 09:28

      1, а не 2

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Aza23becks 24 апреля 2016, 04:10

      Пике рукой из ворот выносит - не то что красная, свистка нет. Уже ни в какие рамки не лезет, против Спортинга-то зачем

      2
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      ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 > Aza23becks 24 апреля 2016, 06:49

      Ты внимательней повтор посмотри тормоз, там ни какой руки в помине не было, тебе со спины повтор показали, а ты в очи долбишься, хотя и с того повтора видно, что руки не было

      -3
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Aza23becks 24 апреля 2016, 09:29

      а когда игрок спортинга куда более явно из штрафной выносил, тебя не смутило?

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 24 апреля 2016, 02:49

      Суарес, как всегда, ПРОСТО прекрасен!

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 апреля 2016, 00:06

      2 покер подряд!

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 24 апреля 2016, 00:04

      Очередной погром....

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