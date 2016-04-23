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    Примера. «Барселона» не имеет права на ошибку в матче со «Спортингом»

    23 апреля состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» сыграет со «Спортингом». Каталонцы не имеют права на ошибку и сегодня они должны обязательно побеждать. При другом раскладе они рискуют уступить в чемпионской гонке.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 20:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6

      navalkin77 23 апреля 2016, 20:47

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      barabashka 23 апреля 2016, 11:10

      Барса восстанавливается, выбирается потихоньку из эмоциональной ямы. Победит

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