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    Пеллегрини: «Не думаю, что болельщики «Реала» желали моего ухода»

    Бывший главный тренер мадридского «Реала» Мануэль Пеллегрини считает, что болельщики королевского» клуба» не хотели его отставки. Чилиец руководил испанским грандом в сезоне-2009/10, однако затем был уволен со своего поста за неудовлетворительные результаты. Сейчас он занимает должность главного тренера в «Манчестер Сити».

    «У меня никогда не было впечатления, что болельщики «Реала» желали моего ухода. Всегда чувствовал поддержку со стороны поклонников клубов, которые покидал. Мне не в чем упрекнуть болельщиков «Реала». Напротив, я выражаю им свою благодарность», — сказал чилиец.

    Источник: Marca

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    23.04.2016 08:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      barabashka 23 апреля 2016, 11:14

      давай уже на берега Невы перебирайся

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