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    Дель Боске: «Мы, тренеры, почти рабы тирании футболистов»

    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал поведение игроков, которые считают себя незаменимым и неприкосновенным.

    «Мы, тренеры, почти рабы тирании футболистов, которые не хотят, чтобы их меняли по ходу матча. Как только ты решил заменить футболиста, он начинает обижаться. И даже болельщики соглашаются с тем, что если тренер меняет такого игрока, то его уволят и он продержится на своeм посту пару дней», — сказал опытный испанец.

    По версии испанских СМИ, слова дель Боске относятся к лидеру мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

    Источник: Marca

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    23.04.2016 07:48
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