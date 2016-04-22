Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Российские бизнесмены намерены купить «Лацио»

    Группа бизнесменов из России собирается приобрести римский «Лацио».

    Сообщается, что нынешний владелец клуба Клаудио Лотито вступил в переговоры с российскими предпринимателями относительно возможной продажи «Лацио». По информации источника, первая встреча сторон состоялась несколько дней назад.

    После 34 туров Серии А «Лацио» находится на девятой строчке и отстает от зоны еврокубков на 11 очков.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2016 22:32
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 23 апреля 2016, 16:07

      Покупка Лацио - умнейший ход с точки зрения бизнеса! Готовый крепкий и именитый клуб, с готовой и хорошо налаженной скаутской работой, с готовыми болельщиками, но переживающий тяжелое финансовое время!
      Топ-клуб слишком дорого покупать, а в провинциях болельщиков нет, золотая середина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 23 апреля 2016, 16:04

      Кому нужны российские клубы? Они же безнадежны все...........!
      И умные бизнесмены просто так вкладываться не будут в футбол, у которого нет и не будет развития!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      roma80448044 23 апреля 2016, 13:58

      Челси, Шальке, теперь Лацио.. Да при желании российский футбол мог бы быть на голову выше и интересней для зрителей.. 5-6 команд - топ клубов, борющихся за чемпионство.. или как всегда, Зенит чемпион, ЦСКА в лигу чемпионов, а Краснодар, а что Краснодар - Краснодар - это провинция.. у них денег нет... подвинтесь пожалуйста... Анжи в свое время добавил перчика в ЧР, хоть такие методы развития футбола и не приветсвую..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 23 апреля 2016, 08:59

      Купите Спартак Нальчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      vlalvl 23 апреля 2016, 03:38

      Лацио накуя?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 23 апреля 2016, 01:15

      лучше рому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 апреля 2016, 00:52

      Как всегда на Российский футбол х.. , за то будем покупать Лацио

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 23 апреля 2016, 00:07

      ростову поможет заграница

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 апреля 2016, 00:05

      Когда уже итальянские бизнесмены купят российский клуб?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 23 апреля 2016, 00:03

      Эх, помогли бы лучше Ростову...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11