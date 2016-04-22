Российские бизнесмены намерены купить «Лацио»

Покупка Лацио - умнейший ход с точки зрения бизнеса! Готовый крепкий и именитый клуб, с готовой и хорошо налаженной скаутской работой, с готовыми болельщиками, но переживающий тяжелое финансовое время!
Топ-клуб слишком дорого покупать, а в провинциях болельщиков нет, золотая середина
Группа бизнесменов из России собирается приобрести римский «Лацио».
Сообщается, что нынешний владелец клуба Клаудио Лотито вступил в переговоры с российскими предпринимателями относительно возможной продажи «Лацио». По информации источника, первая встреча сторон состоялась несколько дней назад.
После 34 туров Серии А «Лацио» находится на девятой строчке и отстает от зоны еврокубков на 11 очков.