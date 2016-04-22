Российские бизнесмены намерены купить «Лацио»

Группа бизнесменов из России собирается приобрести римский «Лацио».

Сообщается, что нынешний владелец клуба Клаудио Лотито вступил в переговоры с российскими предпринимателями относительно возможной продажи «Лацио». По информации источника, первая встреча сторон состоялась несколько дней назад.

После 34 туров Серии А «Лацио» находится на девятой строчке и отстает от зоны еврокубков на 11 очков.