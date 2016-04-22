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    Пеллегрини: «В полуфинале ЛЧ хотели сыграть именно против «Реала»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Реалом» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «В преддверии жеребьевки мы хотели, чтобы нам достался «Реал». Получили соперника, которого хотели.

    Мадридская команда хороша тем, что способна забить гол из ничего. Они очень сильны на контраатаках, поскольку имеют в своем составе очень быстрых и техничных игроков. У «Реала» великолепная линия атаки, а вот в обороне они уязвимы, так как большие клубы всегда имеют проблемы в защите из-за страсти к атакующему стилю игры», – отметил чилийский специалист.

    Источник: Marca

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    22.04.2016 13:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 24 апреля 2016, 00:39

      Ну ну...А смысл?Все равно по завершении сезона отчалит.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 22 апреля 2016, 16:56

      Желаю Мануэлю на прощанье громко хлопнуть дверью,чтоб шейхи поняли кого они в итоге потеряли...

      0
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 22 апреля 2016, 15:05

      посмотрим как сити подготовится к этой и разойдутся ли слова с делом)

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 22 апреля 2016, 14:17

      Еще бы. «Бавария» и «Атлетико»-то посильнее будут.

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