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    «Барселона» отказалась отпускать Неймара на Кубок Америки

    Форвард сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки. Руководство «Барселоны» отказалось отпускать свою звезду для участия в этом турнире. Напомним, что ранее появилась официальная информация о том, что Неймару разрешено принять участие в Олимпийских играх-2016, которые пройдут в Рио-де-Жанейро. Именно по этой причине ему было отказано на счет Кубка Америки – каталонцы не хотят терять Неймара на столь длительный срок.

    Стоит отметить, что Олимпийские игры пройдут с 3 по 21 августа, а Кубок Америки – с 3 по 26 июня.

    Источник: Skysports

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    21.04.2016 14:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 апреля 2016, 12:12

      Да

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2016, 16:48

      Просто ему некуда уже эти Кубки складывать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -17

      -SHERLS 21 апреля 2016, 16:27

      Вот вам и ответ ,почему так играет НЕЙМАР,и то ли ещё будет,а ведь впереди заключение контракта,не думаю что НЕЙМАР обрадуется!!!

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 21 апреля 2016, 14:47

      Могли отпустить его на Кубок Америки вместо Олимпийских игр

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