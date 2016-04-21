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    Зидан: «Тяжело было смотреть, как Роналду покидает поле из-за травмы»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победного матча с «Вильярреалом» в рамках 34-го тура чемпионата Испании придал значение эпизоду с повреждением нападающего мадридской команды Криштиану Роналду. Напомним, ранее сообщалось, что форвард может пропустить ближайшую игру «сливочных».

    «Роналду необходимо периодически отдыхать, так как он всегда играет на максимуме и терпит огромные нагрузки. Тяжело было смотреть на него, когда он покидал поле. Будем ждать результатов медицинского обследования.

    Криштиану не только забивает голы, он постоянно работает на команду. Несмотря на отсутствие голов в ворота «Вильярреала», он проделал отличную работу на поле и помогал команде защищаться», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    21.04.2016 10:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +35

      y-ago 22 апреля 2016, 19:10

      Здоровья и респект профессионалу!

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 21 апреля 2016, 13:28

      я вообще в шоке он пашет как конь и оч редко травмируется,не смотря на то что все его постоянно вставляют. Респект. Здоровья!

      4
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM > тигрик 22 апреля 2016, 00:10

      согласен полностью, не помню когда он последний раз пропустил хотя-бы несколько матчей подряд.

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 21 апреля 2016, 11:50

      Здоровья!

      2
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      Рейтинг: +128

      shmag 21 апреля 2016, 10:37

      надеюсь ничего серьезного.ведь скоро ЛЧ

      0
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