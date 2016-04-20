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    Виллаш-Боаш: «Решение выпустить Лодыгина было принято по ходу игры»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш подвел итоги полуфинальной встречи Кубка России против «Амкара» (1:1, 4:3 в серии пенальти).

    – Замена вратарей под пенальти – это запланированное решение?

    – Нет, мы решили так по ходу, потому что хотели не доводить до пенальти, а победить в основное или дополнительное время. При этом никаких претензий к Кержакову быть не может, но 11-метровые – это одна из сильных сторон Лодыгина. Он помог нам в этом в Суперкубке, на Atlantic Cup, в матче с «Крыльями Советов». Поэтому мы и приняли решение рискнуть.

    – Каким образом вы распределили приоритеты между Кубком и чемпионатом? Ведь впереди важнейшая игра с «Ростовом».

    – Мы не расставляем приоритетов – «Зенит» играет во всех турнирах для того, чтобы победить. И если получится завоевать Кубок и чемпионский титул, то впервые в истории мы возьмем все три главных трофея страны в один календарный год. Так что никаких приоритетов ничему мы не отдаем, равно как не делал этого и «Амкар». Они вышли, чтобы биться, хотя у них впереди очень важная игра с «Локомотивом». Все играли для того, чтобы победить.

    – Дзюба не вышел в стартовом составе, потому что Кокорин лучше выглядел на тренировках? И с кем вы хотели бы сыграть в финале?

    – После «Спартака» мы практически не тренировались – сначала был выходной, потом занимались восстановлением. То же самое будет и сейчас – завтра отдохнем, а потом будем восстанавливаться. Если говорить по поводу соперника, то мне все равно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 20:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 апреля 2016, 21:38

      А третий?

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Zeff 21 апреля 2016, 14:58

      супер кубок видимо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 апреля 2016, 21:30

      кони- бомжи битва на веки)

      1
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