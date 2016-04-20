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    Гаттузо дисквалифицирован до конца сезона

    Главный тренер «Пизы» Дженнаро Гаттузо получил трехматчевую дисквалификацию за самовольный уход с тренерской скамейки и оскорбление судьи.

    В поединке прошлого тура против «Понтедеры» (1:1) специалист покинул поле и направился в раздевалку досматривать игру по телевизору в знак недовольства судейством. По окончании встречи Гаттузо несколько раз высказался в адрес арбитра в нецензурном виде, за что и схлопотал дисквалификацию на оставшихся три матча чемпионата.

    Отметим, что на данный момент «Пиза» располагается на втором месте в своем дивизионе, что дает ей право в стыковых матчах поспорить за путевку в Серию В.

    Источник: Football Italia

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    20.04.2016 19:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 апреля 2016, 20:33

      Мушкетёр он и Пизе....

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