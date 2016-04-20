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    Панов: «Кубок России «Зениту» не так важен»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов считает, что клуб из Санкт-Петербурга не стремится выиграть Кубок России любой ценой.

    «В финале Кубка России хотелось бы увидеть «Амкар» и «Краснодар». ЦСКА и «Зенит» уже многократно выигрывали Кубок, обе команды и так попадут в еврокубки. Соответственно, у «Амкара» есть хорошая мотивация попасть в еврокубки, а «Краснодар» захочет выиграть Кубок России. Обе команды достойны того, чтобы сыграть в финале, также это будет хорошо для болельщиков.

    Конечно, «Зенит» тоже будет прикладывать усилия, чтобы сыграть в финале. Но по большому счету Кубок России им не так важен. Учитывая, что матч с «Ростовом» уже скоро, а Мигель Данни выбыл из строя на длительное время, не хотелось бы, чтобы перед таким ответственным матчем были еще какие-то травмы», – сказал Панов.

    Напомним, что в среду, 20 апреля состоятся полуфинальные матчи Кубка России, в которых «Амкар» примет «Зенит», а ЦСКА дома сыграет с «Краснодаром».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2016 15:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +368

      mik1954 20 апреля 2016, 19:50

      Кто интересно додумался мелкого в эксперты зачислить, что не скажет как в лужу.... Если наплевать на кубок то не в полуфинале, а на ранних стадиях....

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 апреля 2016, 16:21

      К сожалению, скорее всего будут.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 20 апреля 2016, 15:43

      Согласен на 100%

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