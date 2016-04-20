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    Клопп хочет сохранить форму Старриджа к Евро-2016

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что оптимально использует форварда Дэниэля Старриджа после его возвращения в строй.

    «Если вы считаете, что Старридж мог провести последние 9 матчей с первой до последней минуты, то это ваше мнение. Да, он в великолепной форме, я знаю это. Но будет лучше для всех, если он сохранит эту форму с момента моего прихода в клуб и до чемпионата Европы.

    Очевидно, что после такого долгого периода отсутствия нельзя использовать его как апельсин и выдавить из него весь сок до последней капли», – заявил Клопп.

    В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Старридж провел на поле 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал один результативный пас.

    Источник: Liverpool Echo

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    20.04.2016 12:43
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