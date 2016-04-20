Примера. «Реал» попытается отомстить «Вильярреалу» за поражение в первом круге

Сегодня состоится матч 34-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» примет «Вильярреал». «Сливочные» отстают от лидеров турнирной таблицы на одно очко и им нужно приложить максимум усилий, чтобы обыграть «субмарину» и добыть важнейшие три балла. Напомним, что в первом круге «Вильярреал» обыграл «королевский» клуб со счетом 1:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона..

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало встречи – в 23:00.