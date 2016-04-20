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    Кубок России. «Краснодар» поспорит с ЦСКА за путевку в финал

    В Химках сегодня состоится полуфинальный матч Кубка России, в котором сыграют московский ЦСКА и «Краснодар». «Быки» набрали неплохой ход на внутренней арене и сегодня они постараются пробиться в свой второй кубковый финал в истории.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 18:57
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 20 апреля 2016, 20:38

      Походу не поспорит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 апреля 2016, 20:36

      Так кто ж спорит,что проспорит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      ronexis 20 апреля 2016, 20:26

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 апреля 2016, 20:11

      Перейра в глубокий запас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 20 апреля 2016, 19:57

      цска

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 апреля 2016, 19:06

      Бомжатинка то не может пока

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 20 апреля 2016, 14:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Без вопросов Краснодар-цска-5-0!

      -4
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      Рейтинг: +22

      NEO26 20 апреля 2016, 14:15

      Дома ЦСКА сильнее . Кони ВПЕРЕД !!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 апреля 2016, 11:53

      ЦСКА ничего не светит. Акинфеев дыра!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 20 апреля 2016, 16:51

      За своей лодыркой послеживайте

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -22

      Cobold > Zeff 20 апреля 2016, 19:01

      Скорее вам ни черта не светит... мурыжитесь с Амкаром до сих пор.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 20 апреля 2016, 22:28

      Барбариски посасывай.

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 20 апреля 2016, 23:29

      Да с удовольствием - конфетки-то вкусные. Гляди, сам чего покрупнее не сосни

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 20 апреля 2016, 10:46

      Краснодар будет посильней!!

      -2
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