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    Видич: «Защитники «Манчестер Юнайтед» нуждаются в лидере»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич считает, что игрокам обороны английской команды не хватает опытного лидера.

    «Оборонительная линия «МЮ» состоит из молодых игроков, которые не могут выступать стабильно и не допускать ошибок в виду отсутствия опыта. Считаю, что им нужен тот, кто сможет повести их за собой. Команде нужен лидер обороны.

    От такой команды, как «Манчестер Юнайтед», болельщики всегда требуют титулов. Если их нет, на футболистов обрушивается критика. Игрокам нужно принять это», – заявил Видич.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    20.04.2016 01:54
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