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  • Жоаозиньо: «Стать чемпионом важнее, но «Краснодар» не против, чтобы первым трофеем был Кубок»

Жоаозиньо: «Стать чемпионом важнее, но «Краснодар» не против, чтобы первым трофеем был Кубок»

20 апреля 2016, 01:07
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Полузащитник «Краснодара Жоаозиньо в преддверии полуфинального матча Кубка России против ЦСКА заявил, что его команда претендует на два трофея в этом сезоне.

«Нет ничего невозможного, мы боремся за оба титула. Стать чемпионом страны важнее, тем более этот титул дает возможность играть в Лиге чемпионов. Но мы совсем не против, чтобы первым трофеем «Краснодара» стал Кубок России.

ЦСКА силен, несмотря на отдельные результаты. Тоже борется за оба титула. Но и «Краснодар» набрал ход. Обыграть ЦСКА и выйти в финал нам вполне по силам», – сказал Жоаозиньо.

Матч ЦСКА – «Краснодар» состоится в среду, 20 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Жоаозиньо
Комментарии (1)
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арейская
1461106715
Ну, как говориться, раскатали губы...Хотя бы что-нибудь одно, и вполне реально это может случиться через Кубок, в чемпионате сложно будет завоевать даже бронзу
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