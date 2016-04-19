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    Зидан: «Мне не нравятся разговоры о том, что мы все выиграем»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился размышлениями о перспективах команды в оставшейся части сезона перед игрой 34-го тура Примеры против «Вильярреала».

    «Говорят, что мы можем выиграть все, и мне эти разговоры совсем не нравятся. Пока еще мы не взяли ни одного титула. Мы способны победить в обоих турнирах, но это ничего не значит. Мы будем бороться до последней минуты и трудиться до самого конца.

    «Барселона» и «Атлетико» могут выиграть все матчи. Если и мы, и «Барселона» выиграем в каждой из оставшихся игр, то чемпионами станем не мы», – сказал Зидан.

    Источник: Goal.com

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    19.04.2016 18:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2016, 23:53

      Всё верно!Надо работать,а потом смотреть на результат..

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 апреля 2016, 23:14

      Лучше бы атлетико больше заслужила... с таким составом барс реал катают

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